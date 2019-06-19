亞太電連年虧損 呂芳銘承諾今年EBITDA轉正

（中央社記者江明晏台北19日電）亞太電信長年虧損，董事長呂芳銘表示，「沒有做好，這是一個事實，必須跟股東抱歉和說明」，但今年1到5月的稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)都是正的，全年EBITDA可望轉正，數位經濟的智慧應用去年也有300%的成長。

亞太電信股東會今天登場；呂芳銘表示，了解大家對亞太電信財務的擔憂，因此在股東會上向股東報告在「數位經濟」耕耘的成果，也期望這方面的業績能為亞太電信注入更多新動能。亞太電信去年每股虧損0.77元，但數位經濟的智慧應用去年已經有300%的成長。

有散戶小股東質疑，亞太電信沒有利潤，哪來的業績和投資技術，更抨擊亞太電信股價現在不到8元，而且媒體報導都只提到「電信三雄」，亞太電敬陪末座。

呂芳銘表示，台灣2014年4G開台時，亞太電信初期希望快速爭取市占，盼能站在前三大的競爭地位，來爭取利基，但亞太電信因資費殺價競爭，每戶平均貢獻金額(ARPU)受到影響，逼得亞太電信只能用低價來爭取用戶，照理說，亞太電信有200多萬戶，如果有個合理的ARPU，就能轉正，但目前面臨環境挑戰。

他也說，今年1到5月的稅息前折舊攤銷前利潤都是正的，力拚今年也將是正數，但由於有40億元的折舊攤提費用，全年還會是虧損；不過經營團隊不能氣餒，很努力用網路技術，並用未來5G趨勢的小型基地台建置網路。他強調，「沒有做好，這是一個事實，必須跟股東抱歉和說明」。

至於是否因為公司累計虧損會進行減資或增資，他表示，公司有討論各種方案，但目前並未定案，會朝向財務結構的方向去進行。（編輯：李信寬）1080619