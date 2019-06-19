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中電配息0.15元 宣示迎接5G世代

最新更新：2019/06/19 12:14

（中央社記者潘智義台北19日電）中國電器公司今天召開股東常會，除宣示迎接5G新世代，並通過盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣0.15元，及現金減資每股1元，

中電在股東會表示，全球即將邁入5G世代，看好新世代照明將結合無線通信、智慧應用，將推出符合節能環保、人性化產品。

中電107年度每股稅後盈餘0.17元，股東會通過每股配發現金股利0.15元，預計於8月9日發放。

中電指出，採取減資來調整資本結構，讓資金配置最佳化，並提升股東權益報酬率。中電目前流通在外發行股份為3億9843萬9186股，本次擬辦理現金減資金額為3億9843萬9180元，消除股份3984萬3918股。

中電說明，此次現金減資比率10%，減資後實收資本額35億8595萬2680元，預計減資後上市普通股3億5859萬5268股，預計每股退還股款新台幣1元，每千股減少100股，即每千股換發900股。

中電今天在股東常會選出董事11席，包括獨立董事3席及非獨立董事8席，設置審計委員會，不設置監察人由新任獨董謝憲杰、蕭宏宜、李孟修組成審計委員會取代監察人，會後召開臨時董事會推舉周麗真續任董事長。（編輯：鄭雪文）1080619

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