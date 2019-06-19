jpp-KY泰國熱處理廠今年可完工 航太業績看增

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）jpp-KY今年泰國經寶航太熱處理廠可望完工，新Nadcap特殊製程認證持續進行，航太類業績占比可望逐年提升，法人估jpp-KY今年業績可望年增30%以上，創歷史新高。

去年度jpp-KY航太類產品約占整體業績比重23%，去年底jpp-KY併入法國Agiliteam集團的ADB及LUTEC公司，帶動航太應用業績。

觀察jpp-KY在航太領域表現，法人指出，今年泰國經寶航太熱處理廠可望完工，開始進行新的Nadcap特殊製程認證，航太類業績占比可望逐年提升，子公司營收併入，法人預估今年jpp-KY航太業績占比可超過3成。

jpp-KY在航太領域除了原有駕駛艙航電系統機構件外，也逐步切入駕駛艙外零組件，爭取商務、軍用飛機客戶，切入商務客機航電機構件。

展望今年，法人預估，jpp-KY今年業績可望較去年成長30%以上，創歷史新高，其中法國子公司ADB及LUTEC今年業績可望年增2成，轉單效應可望帶動業績年增1成。

jpp-KY經寶精密在泰國專攻客製化精密金屬機構件設計與製造，取得美國航太工業特殊製程認證Nadcap熔接製程認證，現在也是空中巴士（Airbus）及波音（Boeing）駕駛艙航電機構件的供應商。

法國巴黎航太展於6月17日登場，jpp-KY也偕同法國子公司總經理率隊參展。ADB及LUTEC是法國精密金屬車銑加工件製造商，主要客戶遍及航太、衛星、雷達、醫療、工業設備等，此次參展由泰國經寶協同Agiliteam集團的航太團隊共同參展。

Jpp-KY今年5月自結合併營收新台幣1.13億元，較去年同期9548萬元增加18.5%，累計今年前5月jpp-KY自結合併營收5.79億元，較去年同期4.8億元成長20.4%。（編輯：李信寬）1080619