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家樂福再推電子錢包 拚年底儲值金達10億

最新更新：2019/06/19 18:47

（中央社記者廖禹揚台北19日電）家樂福繼推出Carrefour Pay後，今天宣布家樂福錢包Carrefour Wallet上線，目前已有3萬人註冊，目標在年底達到100萬，並達成10億元儲值金額，帶動行動支付服務結帳達20億元。

隨著行動支付越來越普及，通路商紛紛推出自有行動支付服務，家樂福去年9月推出Carrefour Pay後，今天再宣布推出Carrefour Wallet，擴大提供現金、禮券、即享券及超過34家銀行信用卡儲值，未來將逐步與線上購物、線上商城等服務整合。

家樂福總經理王俊超表示，家樂福錢包開啟支付功能僅需10秒，快於其他通路商推出服務，近期也將推出Scan & Go服務，消費者只要在賣場中拿手機掃描商品條碼、再到機台結帳即可完成消費，享受宅配到家服務，不必大包小包。

家樂福錢包5月底開放下載，王俊超說，至今約半個月的測試期間，已有3萬人註冊，目標在年底達到100萬人；家樂福預估，今年底前將達到10億元儲值，並帶動行動支付服務在今年達到結帳金額20億元目標。（編輯：黃國倫）1080619

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