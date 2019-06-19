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智慧機械5G享投資抵減 會計師：中小企業利多

最新更新：2019/06/19 20:19

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）立法院今天三讀修正產業創新條例，增訂企業在智慧機械及5G投資可享抵減營所稅優惠，資誠（PwC）認為，政策旨在鼓勵中小企業數位轉型，對廣大的中小企業主來說為一大利多。

立法院會今天三讀修正通過產創條例增訂第10條之1，鼓勵企業投資智慧機械及5G。資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯指出，今年元旦起，企業購置智慧機械及5G系統支出，同一年度支出金額在新台幣100萬到10億元之間，皆可適用投資抵減。

抵減率有兩種，採二擇一適用，企業可選擇在支出金額5%內，抵減當年度營所稅，或是在支出金額3%範圍內，從當年度起3年內抵減各年度營所稅。

林巨峯提醒，投資智慧機械優惠適用期只有3年，從2019年至2021年，投資5G系統支出優惠期間才是4年，從2019年至2022年。

林巨峯指出，投資抵減金額不能超過當年度應納營利事業所得稅額及未分配盈餘加徵稅額的30%，且合併其他投資抵減後不超過50%；想適用租稅優惠的企業，應評估適用條件與自身情況，以爭取最有利的租稅權益。

根據資誠「實現5G商機報告」指出，至2020年全球5G總投資金額將成長至570億美元，5G將創造出全新的服務選項、應用案例和收入機會，甚至創造新的商業模式。林巨峯表示，台灣也將在2020年釋出5G頻譜執照，搭配智慧機械及5G系統支出投資抵減，相信對台灣企業發展5G將有更大助益。（編輯：張均懋）1080619

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