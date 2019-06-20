食品廠接軌國際 5家獲SQF證書

（中央社記者韓婷婷台北20日電）全球食安意識抬頭，在食品GMP失靈後，食品業者積極提升自主管理，轉向全球公認最高品質認證SQF努力，今天有聯華實業、富味鄉、佳乳、禎祥、華強實業等5家廠商獲頒SQF證書。

財團法人食品工業發展研究所（簡稱食工所）今天舉辦的「台灣食品進軍國際市場策略聚焦美國市場合規實務研討會暨SQF授證儀式」，除了邀請國內外專家與企業領袖一起聚焦美國市場，了解法規與國際驗證管理進口食品的關卡等議題，特別辦理聯合授證，頒發證書給新獲證書的5家台灣食品廠。

聯華總經理景虎士表示，麵粉雖然是烘焙食品最基礎的原料，但為了讓消費者「安心買、放心吃」，自2018年初開始，積極爭取國際食品安全最高標準SQF認證，長達16個月的努力，終於突破重重難關，取得全球食品業最高品質等級SQF Level3認證，成功將「品質盾」標章貼在每一個產品上。

景虎士表示，聯華實業是國內規模最大、產量最高的老字號麵粉廠，深耕麵粉產業多年，旗下包含「水手牌」、「駱駝牌」、「蘿蔔牌」等品牌。

台灣暴發食用油風暴後，挺過食安風暴的富味鄉今天也獲得SQF Level3認證，為台灣第一家同時以食用油與芝麻製品通過驗證的食品廠。

富味鄉總經理劉兆華表示，自我提升食安等級，是富味鄉一直以來的營運重點。期許與國際標準接軌後，能提升國內外市場營運規模。

Safe Quality Food（SQF）是由全球食品安全促進會（Global Food Safety Initiative）認可的一套食品安全品質管理系統，為目前國際上公認最全面且嚴謹的食品安全管理體系，受到美、澳、日、韓等先進國家廣泛使用，近75%國際知名連鎖品牌及通路商，包括沃爾瑪、麥當勞、7-11、好市多Costco、家樂福Carrefour等企業都公開支持的驗證體系，且唯有通過最高等級SQF Level3「品質保證」層級，才有資格在產品上使用此標章。（編輯：林興盟）1080620