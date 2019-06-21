內線交易案一審無罪 浩鼎盼檢方別再上訴

（中央社記者韓婷婷台北21日電）浩鼎生技董事長張念慈等5人被控內線交易，今天一審宣判被告無罪。煎熬2年多，張念慈感謝事實與真相終於有了還原的機會，並呼籲檢方別再上訴，讓一切誤會和傷害到此為止。

浩鼎生技董事長張念慈等5人被控內線交易案，經士林地檢署偵結後依違反證券交易法提起公訴，士林地院經過2年多的審理，今天判決張念慈等5人無罪，全案仍可上訴。

稍早得知一審獲判無罪後，浩鼎隨即發布新聞稿聲明表示，代表經營團隊、員工及投資人，對法院合議庭2年多來抽絲剝繭、鉅細靡遺查證的努力和審慎態度，致上最高的敬意和謝意；也感謝為本案出庭作證的專家證人，他們在庭上本於專業的證詞，讓事實與真相終於有了還原的機會。

浩鼎表示，回顧這起官司，源於檢調單位對新藥研發及臨床試驗的不了解，3年來，造成公司、投資人和生技產業嚴重受創，為此付出慘痛的代價。但是，浩鼎從未忘記當初投入新藥研發的初心，是為了滿足仍未能有效治療的醫療需求；3年多來堅毅地加倍努力，希望能早日以成果做為最好的答覆。

浩鼎同時盼望，檢方能依據法務部所擬定「重大矚目案件無罪上訴案件審查辦法」，審慎評估本案再提起上訴的必要；誠懇希望以台灣生技產業的發展為念，不要再提起上訴，讓一切誤會和傷害到此為止。讓今天的判決，成為台灣生技發展的新起點。（編輯：楊凱翔）1080621