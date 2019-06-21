台積電24日除息 影響台股指數69.3點

（中央社記者張建中新竹21日電）台積電24日除息，每股將配發新台幣8元現金股息，證交所估計，將影響加權股價指數約69.3點。三大法人今天合計買超台積電1.4萬餘張，卡位除息行情意味濃厚。

晶圓代工廠台積電近年除息行情亮眼，都順利完成填息，2016年每股配息6元，僅3個交易日即填息，2017年每股配息7元，32個交易日填息，2018年每股配息8元，20個交易日填息。

台積電24日除息，每股將配息8元，外資今天買超1萬4096張，連續3個交易日共買超2萬8955張，投信與自營商也連續3個交易日共買超6524張，卡位台積電除息行情意味濃厚。

在卡位買盤湧入拉抬下，台積電今天股價有不錯表現，終場收在248.5元，漲3.5元，漲幅約1.43%；台積電近3個交易日股價漲13元，漲幅達5.52%。

據證交所指出，台積電發行市值將因除息而減少約2074億元，占發行量加權股價指數約69.3點。葡萄王與王品等也將於24日除息，包含台積電共13檔，除息後減少市值占發行量加權股價指數約70.3點。（編輯：趙蔚蘭）1080621