5G競標 台灣大遠傳呼籲要大頻寬

（中央社記者江明晏台北24日電）針對5G發展與釋照規劃，中華電表示，5G現實與理想差距大，並觀察國際3.5GHz頻段底價都不高；台灣大建議5G應規定最少要拿60MHz，遠傳也認為3.5GHz以3張執照釋出為最好狀態。

NCC日前宣告5G開跑，這次釋照中，3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬，28GHz頻段釋出2500MHz頻寬，前次4G第三波釋照未釋出的1800MHz頻段20MHz頻寬也包含在這次釋照中。其中，3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬，得標頻寬上限為100MHz，預計12月開始競價。

財團法人二十一世紀基金會今天舉行行動寬頻5G釋照論壇，五大電信高層今天均出席對5G政策與展望發表意見。

行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏表示，已在提報行政院的台灣行動頻譜計畫，預計會提報後續頻譜規劃下半年適時提出，讓業者在長期網路建置上有能長程的掌握；也希望電信業能發揮在網路布建、網路管理的專業，和有產業應用專業的團隊，能夠在各個垂直應用場域能深度結合、強上加強。

中華電信執行副總林國豐表示，ITU定義的5G峰值速率要求是下載速率20Gbps、上傳10Gbps，但達成網路的條件很嚴苛，實際的商用網路不可能存在，可以說是「理想很豐滿，現實很無感」。林國豐也分享韓國目前開台5G的速度測試，觀察5G的速率目前連1Gbps都不到。

林國豐說，德國5G標金飆高，可說是「災難性的結果」，觀察國際3.5GHz頻段底價都不高，由市場機制決定頻率價值，但德國、英國、義大利等國的標金高，主要來自新業者的加入。

他也樂見政府帶頭串聯產業，讓各方來參與，林國豐說，目前4G已經可以達到1Gbps的能力，具備類5G環境，認為5G時代應以開放平台廣納合作夥伴；但5G垂直行業合作面臨3大難題，例如，企業需求模糊且零散，通訊標準及介面整合、商業模式不明確等問題；預估4G和5G會協同運作很長時間。

台灣大哥大副總經理郭宇泰表示，「過去幾年5G被膨脹到無以復加的地步，大家認為5G無所不能」，但各界已開始有反思，5G本質不是技術問題，而是產業應用與服務，才能引領5G，否則是空談。

他說，5G屬於高頻段，不會是以消費者服務為中心的技術，初期絕對是在企業或工業等；5G也不是搶先開台、搶人口涵蓋率、先建先贏的賽跑，絕對是長程的馬拉松，需要長時間的投資與耕耘，才能在收益上得到滿足。

郭宇泰指出，5G要有大頻寬才有差異性，因此樂見NCC規定100MHz的上限，但認為結果很有可能就會是90MHz、80MHz、70MHz、20MHz、10MHz，不過20MHz、10MHz能發揮的效益，真的比4G還不如，就算要談合作，建設義務一放上去之後，只拿小頻段的業者就是負債不是資產，在談判桌上不會有很好的結果，認為NCC應該規定最少要拿60MHz。

遠傳執行副總饒仲華表示，5G的第一個產業究竟是B2B還是B2C？多數業者都認為是B2B，但是韓國則是B2C為主，所以還很難說；但可以確定的是5G是國家競爭的指標，很多國家也是以國家力量推動5G和整個產業往前走。遠傳主張3.5GHz的270MHz中，應該以80至100MHz、3張執照釋出為最好的狀態，目前國際上3.5GHz也都是採用連續大頻寬，幾乎每張執照都是80MHZ以上，如果台灣標出小頻段，恐怕會是笑話。

饒仲華說，不需要為垂直場預設專屬頻譜，因為目前頻譜不足，只有270MHz，未來若有其他頻譜再來考慮； 盼政府能調降5G頻率使用費，也希望5G投資抵減試用期間能由3年延長至10年。

民進黨立委鄭寶清致詞時說，3.5GHz頻段只有發270MHz，如果一家上限是100MHz，只有2.7家，可能會造成更嚴重的壟斷，5G應該要兼顧數位經濟發展和消費者權益。

另外，國民黨立委陳宜民表示，5G有低延遲特性，希望未來遠距醫療的部分有更多的應用，能讓偏鄉民眾受惠。（編輯：蘇志宗）1080624