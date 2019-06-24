瑞基產品多元布局發酵 今年拚獲利成長

（中央社記者韓婷婷台北24日電）現場檢測廠瑞基海洋生物科技董事長劉正忠表示，瑞基各產業現場檢測試劑產品齊全，多元化布局成果可望在未來5年持續展現，去年虧轉盈後，今年力拚獲利成長。

劉正忠表示，瑞基各產業現場檢測試劑產品齊全，搭配操作簡單的POCKIT系列現場檢測設備，從水產、畜產、伴侶動物、食品安全到人類疾病各領域核酸檢驗需求均可滿足，並受到聯合國糧農組織（FAO）等國際組織肯定，也打開東南亞、中國大陸、中東、歐洲、中南美洲等市場。

展望今年，劉正忠指出，將持續開發畜產、人病等檢測試劑，預計瑞基未來5年都會持續成長；包括寵物、動物、水產都會有很大的發展空間，今年營運將再更上層樓，第1季的營運獲利表現應是後續基礎水準。

他透露，非洲豬瘟檢測在長期市場考量下，將與當地合作夥伴共同申請藥證，目前已經跟大陸頂尖單位接觸中。另外動物疾病診斷的歐美市場也與國外知名公司談合作中。

劉正忠表示，瑞基產品的特色在於價格親民、體積小、反應時間短、容易操作等特性，新一代POCKIT Central可大幅縮減等待時間，爭取黃金治療或防疫時機。從前端核酸萃取、核酸擴增及偵測，到檢測結果全部自動化，可完全避免人為操作誤差，提供診間快速確診。

劉正忠表示，POCKIT Central目前在台灣、中國大陸、東南亞、英國、荷蘭等地積極推廣，將帶動非水產市場的成長。

瑞基伴侶動物產品目前在中國動物醫院客戶數量達310家，持續維持中國市占率第1的地位；畜產試劑與大陸官方及大型私人企業合作，其中今年以來非洲豬瘟前端萃取試劑在大陸銷售大增，成為第1季營收成長主力，並帶動子公司金瑞鴻捷第1季開始貢獻獲利978.5萬元，占公司稅前盈餘36.23%，拉動瑞基今年第1季歸屬母公司稅後淨利創下歷史單季新高2047萬元，EPS為0.57元。（編輯：林沂鋒）1080624