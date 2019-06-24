台商回流效果顯 主計總處：廠商增聘人力

（中央社記者潘姿羽台北24日電）台商回台投資金額與件數續攀升，主計總處今天報喜，經訪查台商回流的樣本廠商，有增加雇用現象，而樣本廠商近1年來勞保人數成長6%至7%，可佐證台商回流刺激就業效果漸顯現。

經濟部投資台灣事務所最新統計，「歡迎台商回台投資行動方案」1月實施迄今，已召開22次聯審會議，有77家台商通過審查，成功吸引新台幣3864億元的投資金額，創造超過3萬5000個本國就業機會。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，雖然從總體資料還看不出來台商回流對就業市場的影響，但主計總處近1、2個月持續依經濟部投資台灣事務所揭露的台商名單進行訪查，以掌握這些台商的人力需求與現況。

潘寧馨表示，主計總處訪查回流台商當中約50家廠商，詢問他們至今人數有沒有增加，「他們回答是有」，由此可見，台商回流確實對就業市場帶來正面影響。

主計總處進一步對照樣本廠商的勞保投保人數成長情形，發現樣本廠商今年5月底的勞保人數，與去年7月底、美中貿易戰爆發時的數字相比，成長6%至7%，而整體勞保人數同期增幅不到1%，樣本廠商勞保投保人數跳升的情況非常明顯。

勞保人數增加原因有非常多，可能是就業市場的自然流動、工作條件夠吸引人，或廠商基於訂單增加等生產因素，需要增聘人力。潘寧馨表示，勞保人數成長之勢不能完全等同台商回流帶來的效果，但短時間內增勢顯著，絕對是異常狀況，可佐證台商回流成效初顯。

潘寧馨補充，現階段有些廠商可能因應建廠或擴廠，已經增聘一些籌備人力，不過，離經濟部資料所述創造超過3萬5000個本國就業機會還有段距離，主因是就業人數增加的效果本來就是逐步顯現，可能得至投資計畫整個完成，才會達到此目標。（編輯：郭萍英）1080624