5月季調失業率連3月走揚 攀至22個月以來高點

（中央社記者潘姿羽台北24日電）主計總處今天發布5月經調整季節變動因素後的失業率為3.75%，不只連3月走揚，更攀升至2017年8月以來的高點，主計總處官員表示，這反映景氣擴張力道走緩已對勞動市場造成影響。

據主計總處調查，今年5月失業率為3.67%，季調後失業率則為3.75%，較上月上升0.02個百分點，來到22個月以來的新高。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，受到近期景氣擴張力道趨緩影響，季調後失業率持續上升，但5月僅較上月增加0.02個百分點，不甚顯著，加上就業人數續增、失業人數持平，可見勞動市場受不景氣影響的程度並沒有進一步惡化。

潘寧馨表示，雖然季調失業率持續走揚，但觀察歷史數字，金融海嘯時期，季調後失業率曾經單月增加超過0.1個百分點，2015年景氣非常不好，當年9月的季調後失業率也較上月上升了0.06個百分點；對照先前景氣不好的情況，現在勞動市場固然受影響，但還不至於非常糟糕。

觀察目前勞動市場概況，5月就業人數為1148.4萬人，較上月微增0.03%，失業人數則為43.7萬人，與上月持平。（編輯：黃國倫）1080624