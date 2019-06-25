華東配息0.3元 董事全面改選

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）記憶體封測廠華東今天股東會通過每股配發股息0.3元，也順利改選董事。展望今年，華東指出美中貿易戰影響，是面臨挑戰的一年。

展望今年景氣，華東在對股東報告表示，經濟成長趨勢將不再延續，從產業面來看，封測廠上游的晶圓廠設備支出，受記憶體價格下跌與中美貿易戰不確定影響，資本投資趨向保守，影響全球半導體市場成長動能。

華東指出，公司所處的記憶體IC封測產業，記憶體製造商平均單價快速下滑減產，加上智慧型手機市場陷入停滯，成長受限，另有貿易戰影響，市場不確定性升高，今年將是面臨挑戰的一年。

不過展望未來新應用，華東指出行動產品持續帶動雲端服務與應用的快速成長，包括影音串流、社交通訊、遊戲等應用，這兩者的需求將相互強化。另外人工智慧整合物聯網（AI+IoT），智慧物聯網與5G時代即將來臨，半導體需求將受惠。

華東去年全年合併營收新台幣85.53億元，較前年94.31億元減少9.32%，稅後淨利4.05億元，較前年6.7億元減少39.5%，去年每股稅後純益0.78元，低於前年EPS 1.39元。

華東自結今年5月合併營收5.32億元，較去年同期7.22億元減少26.23%，累計今年前5月自結合併營收27.03億元，較去年同期36.47億元減少25.88%。（編輯：鄭雪文）1080625