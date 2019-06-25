美中貿易戰突升溫 5月製造業營業氣候測驗點下滑

（中央社記者潘姿羽台北25日電）台經院今天發布5月製造業營業氣候測驗點為94.44點，較上月下降0.15點，主因美中貿易衝突再度升溫，使得製造業廠商對當前景氣看法與未來展望都偏向保守。

台灣經濟研究院指出，5月製造業營業氣候測驗點微幅下滑，不過服務業與營建業同步呈現上揚，分別增加1.52點與3.30點，升至98.22點及93.96點。

製造業營業氣候測驗點走低，台經院說明，主因受到全球經濟需求疲弱，美中貿易突生變數，使得出口與外銷接單表現續呈負成長，工業生產指數再度由正轉負，加上5月國際原物料價格走跌，塑化原料需求減弱，也使得原物料相關廠商對當月與未來半年景氣看壞與持平的居多。

至於電子機械業，台經院分析，受到美中貿易紛爭抑制終端需求，同時部份半導體領域的庫存調整尚未結束，而且產品價格跌勢持續，導致電子機械業對當前景氣與未來展望都不如先前樂觀。

台經院院長張建一認為，製造業營業氣候測驗點雖然走跌，但幅度不大，可以以「持平」來認定，由此可見，貿易戰帶來的心理因素比較大；現階段出口表現相對內需較差，但台商回流帶來的投資可望支撐經濟成長動能，接下來就期待美國總統川普及中國國家主席習近平，在G20峰會時的會談，能夠有比較好的結果。

服務業方面，受惠於國內保險業者匯兌收益挹注及逐步調整商品結構，加上來台旅遊人數持續成長，餐飲業者持續發展中平價品牌等因素，帶動相關產業對當月景氣看法轉為樂觀。

台經院指出，營建業儘管建築工程及各專門營造工務表現相對較佳，且房市買氣持續回溫，但礙於公共建設新增釋案動能轉弱、經濟景氣前景混沌影響購屋信心，影響營建業廠商對未來半年景氣看法偏向保守。（編輯：楊玫寧）1080625