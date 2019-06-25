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貿易戰影響物流業運作 FedEx控告美國政府

最新更新：2019/06/25 20:45

（中央社紐約25日綜合外電報導）聯邦快遞公司（FedEx）昨天對美國商務部提告，因為美國與他國發生貿易紛爭且衍生相關制裁，華府實施各項進出口限制措施，已對物流業者造成「無法承受」的負擔。

聯邦快遞聲明表示，美國政府各項限制迫使公司必須監管每天經手的數以百萬計託運物件，否則就要承擔高額罰金，實對營運造成不合理負擔。

聯邦快遞認為，員工無法判別所有託運物件的來源和技術構成，也無法確定它們是否符合美國法規。

在聲明發出前數小時，中國當局要求聯邦快遞說明，為何電信設備大廠華為（Huawei）寄出的包裹沒被送抵美國。這已是不到一個月內發生的第二樁類似情事。

聯邦快遞執行長史密斯（Fred Smith）告訴美國福斯新聞（Fox News），華為的遭遇象徵問題的嚴重性，一旦公司人員試圖遵循美國當局的限制措施，就有可能發生類似的「混亂情況」。

史密斯表示：「根據美國商務部的規範，我們將成為執行這些進出口管制的警察。」

他還說：「儘管每天處理1500萬件貨物託運，若我們在其中任何一個物件犯下錯誤…我們就可能被處以每一物件25萬美元的罰金。」（譯者：陳韻聿/核稿：陳彥鈞）1080625

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