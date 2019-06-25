6月境外基金平均上漲逾3% 股優於債

（中央社記者潘智義台北25日電）理柏資訊統計，6月以來金融監督管理委員會證券期貨局核備的1020檔境外基金平均上漲3.16%，其中股票型基金平均上漲3.97%，債券型基金平均上漲0.86% 。

富蘭克林投顧表示，美中兩國領導人將於G20峰會重啟談判，美歐央行政策態度鴿派、市場期待聯準會（Fed）7月可能降息，鴿派態度激勵全球股市6月上揚，基金也同步上漲。

本週聚焦6月28至29日的G20川習會，富蘭克林投顧認為，由於雙方在許多議題上意見分歧，預期短時間內達成具體協議的可能性不高。

因此，川習會較佳情境為美中領導人同意持續協商、美國暫緩對3000億美元中國進口產品加徵關稅，用時間換取空間，可望延續全球風險性資產漲勢。反觀若結果不如預期，恐引發失望性賣壓。

富達投信指出，市場預期聯準會7月開始降息1碼，9月再降1碼，加上美伊緊張關係升溫、能源股大漲，美科技股財報亮眼等利多激勵，帶動美股基金持續獲資金青睞，上週買盤擴增4倍至178億美元以上，創3個月來最大單週買超金額。

富達認為，由於市場對貨幣寬鬆政策的樂觀預期，股市本益比倍數可望擴增，價值股可望在此波中漲勢持續獲得資金青睞。（編輯：趙蔚蘭）1080625