中華電因應退休潮 畢業季徵才起薪最高48K

（中央社記者江明晏台北26日電）因應未來5年退休高峰期來臨，中華電信將於6月畢業季對外大規模召募，起薪最高48K，預計2019年集團將有1600名左右的新人加入。

中華電信擴大舉辦「108年度上半年榮退同仁感恩餐會」，今年上半年中華電共有581位同仁退休，中華電今天在台北圓山大飯店席設42桌，共有400多位員工與眷屬出席餐會，是感恩餐會舉辦以來參與人數最多的一次。

為因應未來5年退休高峰期來臨，中華電信同步將於6月畢業季對外大規模召募，起薪最高48K、大學技術人才起薪37K。

中華電在去年底初估，未來5年之內總計有高達5000人退休。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信徵才訴求是「工作與生活平衡」，結婚、生子沒煩惱、住無所憂，中華電除在楊梅區電信研究院打造智慧綠能建築員工宿舍，未來也將擴充員工宿舍規模。

謝繼茂表示，由於同仁全力以赴，才能讓公司在各項目標創下各種佳績，包括MOD客戶數突破207萬、行動通訊品質獲國內外重要評比肯定、AI與物聯網等數位服務不斷推陳出新等。

中華電信指出，目前員工平均年齡約為51.2歲，40歲以下員工約占22%、35歲以下員工約占11%。雖然目前年輕人占比較低，但近年來因應產業發展與招募所需，員工年齡層有年輕化的趨勢。

中華電信將於7月展開招募活動，預計招募約447位包括線路維運、電信網路規劃設計及維運、電力及空調維運管理、資訊系統開發及維運、業務行銷推廣與企業客戶技術服務等員工，另外核心業務與重點新興業務如AI、大數據、物聯網、行動支付、資安及5G等所需的新人也是招募重點，預計2019年集團將有1600名左右的新人加入。（編輯：黃國倫）1080626