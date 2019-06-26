善用水泥窯 台泥湖南靖州廠協助處理生活垃圾

（中央社記者韋樞台北26日電）台泥公司在大陸的湖南靖州水泥廠20日和當地政府簽約，利用水泥熟料產線協助處理城市生活垃圾，解決當地環境和污染問題，這是台泥在大陸以水泥窯協同處理的第3例實績。

台泥表示，集團旗下的大陸湖南省靖州台泥水泥有限公司20日與靖州縣共同舉行水泥窯協同處理生活垃圾項目簽約儀式，將利用一條日產3000公噸的水泥熟料生產線，協助靖州縣處理城市生活垃圾，建成後可望解決靖州垃圾問題，能有效降低汙染、改善居民的居住環境，也有助於城市發展。

這是繼2015年貴州安順廠、2019年初的廣西貴港廠之後，台泥在大陸發展水泥窯協同處理項目的第3個實績。

台泥指出，湖南靖州廠已和當地政府簽約，簽約後才能依程序興建相關設施，為時1年，預計明年底相關設施完工後才能運作，處理量為每天200公噸。

台泥說，水泥窯在歐、美、日等先進國家扮演「廢棄物終結者」或「城市淨化器」的角色行之有年。早在2015年，台泥安順廠便已建成水泥窯協同處置生活垃圾項目，隔年被列入大陸工信部2016年的水泥窯協同處理固體廢棄物試點示範單位，目前每年處理6.6萬公噸城市生活垃圾，覆蓋安順市平壩區32萬人口。

今年2月，台泥企業集團旗下的貴港台泥東園環保科技有限公司取得目前大陸最大水泥窯協同處理固體廢棄物項目的許可，並於5月動工，預計建成後每年可處理高達33萬公噸的危險廢物及污泥。（編輯：郭萍英）1080626