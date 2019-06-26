美中貿易戰未歇 基金業看好陸A股仍具成長優勢

（中央社記者潘智義台北26日電）雖然美中貿易風波未停，但基金業者認為中國未來仍是新興市場成長的動力；下半年全球整體經濟政策將趨於寬鬆，以降低衰退風險，中國大陸A股仍具成長優勢。

富達國際中國區股票投資主管周文群表示，宏觀來看，美中貿易戰對全球經濟帶來負面影響，美國公債殖利率出現倒掛，日本消費市場信心不足，歐洲的遠期通膨情況不佳。因此下半年全球政策寬鬆可以預期，中國大陸經濟受貿易摩擦影響，整體增速放緩，預計貨幣、財政的刺激政策可望持續。

富達國際認為，近期北京當局推出多項金融市場新政策，包括科創板成立、滬倫通的啟動、滬港通額度增加，以及專業外國投資機構限制取消等，都有助於更多長線資金進入A股。

富達國際指出，貿易戰帶來的技術封鎖，迫使中國大陸企業減少對外依賴，因此，積極發展自主可控的技術，必然是大勢所趨。目前中國大陸半導體設備國產化比例較低，市場發展空間龐大。晶片產業方面，隨著中國大陸手機產業鏈減少對美系晶片的依賴，本土廠商可獲得較好的發展機遇。

富蘭克林投顧指出，美國加徵關稅確實影響不少中國廠商，部分企業已將產線移往其他國家，然而相較於10年前中國國內生產毛額（GDP）超過65%來自於出口貿易，現在已降到約1/3，目前中國主要成長動能來自於創新、科技與消費。

因此，如果中國經濟再平衡有所成效、經濟更為穩定，中國未來仍是新興市場成長的動力；但在美中貿易衝突、中國經濟轉型與成長放緩的環境下，企業間贏家與輸家的差距將拉大，這也是主動型投資者的機會。（編輯：黃國倫）1080626