貿易戰影響部分生意 日月光投控業績仍看增

（中央社記者鍾榮峰高雄27日電）日月光投控營運長吳田玉表示，不希望美中貿易戰變成持久戰，貿易戰影響日月光投控部分生意，不過今年逐季成長態勢不變，部分產能訂單按照客戶需求評估挪移。

日月光投控今天上午在高雄楠梓加工出口區舉行股東會，會前吳田玉接受媒體採訪。

對於美中貿易戰進展，吳田玉不予置評，他表示因為沒有人知道結果，現在猜測也沒用。

吳田玉指出，不希望貿易戰變成持久戰，因為科技競爭若往惡化方向走，對全球科技發展不利，會讓科技發展緩慢。

他認為全球科技趨勢仍應合作、齊頭並進、各取所長所需；若單純的科技發展受到人為影響，從大趨勢來看相對不健康。他也擔心貿易戰可能影響5G應用時程。

觀察對日月光投控影響，吳田玉不諱言表示，貿易戰對日月光投控部分生意會有影響，不過今年日月光投控業績預期仍可逐季成長，客戶組合會有些改變。

談到日月光投控在全球布局，吳田玉指出，集團採取戰略思考，根據終端客戶考量，彈性調整區域擴編或縮編規模。他指出，部分產能訂單會按照客戶需求評估挪移。

至於是否調整中國大陸製造比重、是否接到蘋果（Apple）要求考量供應鏈轉移，吳田玉不予回應，只表示日月光投控持續與客戶接洽評估。

觀察半導體產業景氣，吳田玉分析，從長線來看半導體產業維持發展趨勢，短線難免震盪，除了貿易戰變數外，也需觀察油價、中東情勢等因素，日月光投控回歸基本面，調整體質，「做好自己的事」。（編輯：楊凱翔）1080627