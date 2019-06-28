越南上半年經濟成長6.76% 全年至少6.6%

（中央社河內28日電）越南統計總局今天公布數據顯示，今年上半年國內生產毛額（GDP）成長6.76%，雖較去年同期（7.08%）略放緩，但高於2011年至2017年同期水準。越南官員說，全年經濟可望成長6.6%至6.9%。

越南政府新聞網站今天報導，統計總局上午召開記者會公布經濟發展的最新數據。

根據統計，越南今年第1季和第2季經濟分別成長6.79%和6.71%。今年上半年越南工業與建築業成長8.93%，服務業成長6.69%，農林水產業成長2.39%。

越南統計總局總局長阮碧林（Nguyen Bich Lam）表示，由於非洲豬瘟疫情升溫，導致農業受到影響，今年上半年僅成長1.3%，遠低於去年同期的3.07%。水產業是農林水產業發展的亮點，今年上半年成長6.45%，創下9年來新高。

根據統計，今年上半年越南消費者物價指數（CPI）平均年增率為2.64%。今年上半年越南出口額達1227.2億美元，年增7.3%；進口額達1227.6億美元，年增10.5%；今年上半年貿易逆差近4000萬美元。

越南2018年國內生產毛額成長7.08%，國會去年底提出今年經濟成長率6.6%至6.8%的目標。

越南國家帳戶系統管理司司長楊孟雄（Duong Manh Hung）表示，今年下半年加工與製造業將仍維持較高成長水準，服務業景氣良好，加上消費需求增加，因此全年國內生產毛額可望成長6.6%至6.9%，達到目標。（編輯：郭中翰）1080628