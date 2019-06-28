股東會爆衝突 大同指控報導不實擬提告市場派

（中央社記者吳家豪台北28日電）媒體報導，大同公司股東會引發衝突，原因之一是大同只給2分鐘投票時間；大同今天表示，對於不實指控報導深表遺憾，並譴責市場派的非正派手段，已蒐集股東會現場證據委請律師提告。

中國時報今天報導，6月17日大同股東會引發衝突，在現場直擊經過的中華金融人員暨投資人協會祕書長尚潔梅說，大同只給2分鐘的投票時間、不回答小股東質疑公司自肥和虧損原因、強行搬走票箱計票，是造成衝突的3大原因。

對此，大同今天發布聲明表示，對於今年股東會市場派以荒誕行徑阻礙議事進行，除了再次嚴正譴責，並強調當天股東會議程一切合法合規，現場有律師、會計師見證，且全程錄音錄影。對於市場派屢次濫用媒體，發布不實指控，大同予以嚴厲譴責。

大同說，對於投票時間的裁量，在議事規範中並無明定，一般而言1到3分鐘是常態，大同因部分股東已使用電子投票，投票時間皆採計2分鐘，今年做法與往年並無不同。

大同表示，市場派藉故以自備的大聲公叫囂，再指使數十位彪形大漢以突襲方式翻越長桌、衝撞工作人員、破壞議事台、拉扯麥克風，其暴力荒誕行徑多次上演，不僅破壞議事正常進行，更造成大同多名工作人員受傷。股東會後，大同接獲多位股東來電抗議且譴責市場派的計畫性暴力鬧場，不僅危及在場其他股東的人身安全，並嚴重延宕議事進行。

大同表示，再次對市場派的非正派手段予以最嚴厲譴責，已向警察機關備案，並蒐集股東會當天現場證據委請律師提告。（編輯：趙蔚蘭）1080628