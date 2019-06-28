M17集團攜手世新大學 首創全媒體產製課程

（中央社記者吳家豪台北28日電）旗下擁有直播平台17 Media的社交娛樂集團M17今天宣布首度與大專院校合作，攜手世新大學於108學年度進行產學合作，共同開設全方位媒體產製課程，培養新一代的內容創作者。

M17發布新聞稿指出，此次深入校園與世新大學共同規劃於108學年度開設一系列的全媒體產製訓練課程，包含「全媒體內容產製」、「社群行銷」等內容，將安排來自M17集團不同團隊的成員擔任講師，傳授新媒體產業狀況，並教導直播內容行銷與分析、如何規劃直播節目內容、構思節目腳本。

上述課程將於世新大學今年完工的全媒體教育大樓進行，其中4樓規劃為直播串流專區，打造不同風格的直播空間，M17與世新大學將攜手培養直播人才。

17 Media娛樂內容事業群資深副總嚴濰秜表示，透過此次產學合作，可以加速縮短學校與業界對於網紅與直播媒體產業的距離，提供學子良好的軟硬體環境與不受限的創意舞台，共同培育出善於結合新、舊媒體的混血人才。

M17集團目前在台灣、新加坡、香港、日本、南韓、美國及馬來西亞都設有辦公室，全球員工約600人。為站穩亞洲領先社交娛樂集團地位，M17集團表示，將持續深耕亞洲，並放眼美國和全球，深化內容生產、直播娛樂及B2B（企業對企業）服務。（編輯：郭萍英）1080628