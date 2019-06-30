OTT組國家隊出海 別只喊內容為王還要搭平台

本土OTT求生戰專題2（中央社記者江明晏台北30日電）文化部盼電信龍頭領軍「OTT國家隊」打出去，已在印尼闖出一片天的CATCHPLAY認為，別只喊內容為王，「鋪了紅毯，王才能走出去」，打造好的平台，比急著把台灣影視內容推向海外更重要。

「內容為王」是影視圈耳熟能詳的一句話，意味著優質內容是帶領整個影視產業發展的最大重點；台灣近來有不少擲地有聲的好戲劇、好電影，但國際能見度還不夠。

OTT國家隊遲未成軍 誰來登高一呼？

去年底，中華電信MOD超越200萬戶記者會上，文化部次長李連權「許願」，盼中華電號召台灣內容業者與OTT夥伴籌組「OTT國家隊」，把台灣電影、戲劇相關內容帶上國際；文化部手握銀彈，也希望參與策略投資，協助整個國家OTT產業向外發展。

然而半年多過去，「OTT國家隊」遲未成軍，不少OTT夥伴開始急了，台灣線上影視產業協會理事長錢大衛說，「很多OTT業者都有意願，就差誰來登高一呼，盼政府推一把，補上臨門一腳」。

中華電信以「務實」角度看待此事，董事長謝繼茂對中央社記者說，「這部分一直都在談」，但是籌組國家隊「沒那麼容易」，中華電專長在傳輸，後面還有內容、製作發行等，有賴其他產業協助，畢竟「內容為王」。

「擔心台灣原創戲劇、電影的內容產量，怎麼跟韓劇、陸劇抗衡？根本不足以支撐平台走出去」，業界知情人士認為，台劇要走出國際，必須面臨全球殘酷舞台的考驗，想助攻台灣OTT出外打天下，內容必先成為主流，但投資內容除了資金，也需要時間，這也恐怕是中華電不想提槍上陣的主因。

造好平台出海更關鍵 別急著推台灣內容

「大家都說內容為王」，但沒把通路建起來、提升用戶體驗，「這個王就被困在城堡裡走出不去」，CATCHPLAY執行長楊麗貞對中央社記者說，籌組OTT國家隊，應該要先思考提供好用的平台和服務體驗，「鋪了紅毯，王才能走出去」，透過平台讓當地市場先認識你這個國家，再讓台灣原創影劇「搭便車」，而不是滿腦子只想把台灣內容全部打包就要推到海外。

今年與HBO奪下「我們與惡的距離」全球版權的CATCHPLAY，就是台灣第一個走向國際的OTT平台，如今已在印尼位居第一大付費OTT平台，共有260萬用戶，付費比例約1成，年底來自印尼市場的營收將是台灣的2倍，預計帶動明年財報損益兩平。

楊麗貞說，台灣OTT市場太競爭，3年前決定進軍印尼市場，形容當時簡直是「胼手胝足、流血流汗」。

CATCHPLAY一開始先與印尼電信商合作，瞄準當地收入高、熟悉科技的白領階層，與印尼獨立片商簽下的獨家版權，加上美商八大片庫支援，抓住主流市場喜好，再參考印尼院線票房占比，購入25%的當地電影接地氣，「提煉內容的價值，吸引用戶願意付費」。

而在這之中，CATCHPLAY也「夾帶」了許多台灣中影修復片如「小畢的故事」、「風櫃來的人」，還有夯劇「我們與惡的距離」等，累計下來已有上百部華語片，楊麗貞說，「文化不能強求」，他們是把台灣內容一點一滴、潛移默化注入當地，「只要他們看得下去，就能做到文化外交」，別被國家隊只能推台灣內容的框框困住。

揚棄本位主義 OTT國家隊打團體戰

除此之外，楊麗貞也說，「整合，才能有一個國家隊的基礎」，而且可以在台灣先做，期待中華電帶頭整合，打造OTT大平台、內容的中央廚房，發揮技術、儲存空間或是素材處理等資源共享綜效，才足以和國際業者競爭，並縮短進入不同海外市場的學習曲線。

台灣影視產業生態複雜，有線電視、MOD、頻道商、OTT等業者擁護各自利益，但台灣OTT市場競爭，不少業者已決定打破本位主義。舉例來說，本土平台OVO號召遠傳friDay影音、台灣大哥大myVideo、亞太電信Gt TV、民視四季線上影視加入「OVO AI電視實驗室」，意味著市場已有合作共識。

OVO創辦人暨執行長吳有順也表示，透過與各家OTT服務的資料串接，藉由AI跨APP學習用戶的觀影偏好，可推薦適合的影音內容，提升用戶體驗，也期望與夥伴一起把訂閱市場做大，拓展到海內外更多家庭。

「不認為有線電視和OTT是完全競爭關係」，錢大衛也說，有6成LiTV付費用戶還在使用有線電視，意味著消費者想看更多元的內容，兩者可以互補，盼電信商、有線電視和OTT業者聯盟「打群架」，改變產業生態對抗境外業者，並走向海外，放眼更大的市場。（編輯：林淑媛）1080630