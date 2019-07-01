中油不合格油品賠償11.5億 7月起受理非正本理賠

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）中油去年爆發不合格油品事件，事後推出賠償方案，中油統計，理賠金額約新台幣11.5億元。中油指出，若民眾持其他證明文件，需在7月底前辦理退款，否則逾時不候。

中油去年發生95無鉛汽油不合格油品事件，若民眾曾在公布的159間加油站使用不合格的95無鉛汽油，可以到指定的112座加油站和9個營業直銷處櫃檯申請退費，可選擇電匯或是捷利卡退費，中油審查通過後，民眾可獲得2倍賠償。

根據中油賠償方案，持發票正本者退款已在今年6月底落日；而民眾持發票影本或是信用卡簽單及帳單、會員卡消費記錄、電子載具、電子票證等證明文件，需在今年7月1日到7月31日間辦理退款，中油表示，持其他證明文件者要在期限內申請退款，否則逾時不候。

中油發言人方振仁表示，截至今年6月30日，中油申請油款理賠筆數35萬1591筆，發票張數達89萬張，民眾申請理賠發票金額約5.55億元，中油實際理賠金額11.1億元。

另外，民眾若覺得車輛液位感知器相關的零件故障，可向中油提出賠償申請，中油受理車輛理賠2010件，加上賠償加盟站，共計約4000萬元，中油目前理賠金額大約11.5億元。中油先前預估賠償將達27億元，與目前賠償金額有不小差距。

方振仁表示，預期持其他證明文件退款的民眾將較先前持正本退款者少，不過，實際金額仍待7月底統計。（編輯：林沂鋒）1080701