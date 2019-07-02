麗清上海擴產 估第3季完工

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）LED車燈模組廠麗清在中國上海新廠擴產，預計第3季完工，持續擴大旗下LED車燈模組在全球新車銷售市占率。

展望下半年營運，麗清指出，在上海新廠擴產預計第3季完工，產能規模相較原上海廠為2倍大，逐步加入量產行列，有助未來客戶訂單放大需求，以及產能彈性調配。

此外，麗清積極提升LED車燈研發設計技術、提高生產效率及良率、擴大海外市場版圖、調整產品及客戶結構，與主要客戶保持每年開發10款到15款LED新車燈產品。

觀察LED車尾燈發展，麗清指出，各品牌車廠對LED車尾燈的時尚性、獨特性、複雜度等客製化的設計需求，明顯增加，包括智慧化控制車尾組合燈各區段呈現效果、發光方式等，推升單一LED車尾燈模組單價表現。

從產能利用率來看，法人表示，麗清主要客戶訂單逐步量產出貨，推進各生產基地稼動率保持在8成以上水準。

麗清日前股東會通過配發每股現金股利1.66元，配發率約54.97%。

麗清主攻中國LED車燈模組研發與生產，主要客戶包括品牌車廠長城汽車等，以及中國主要車燈一階供應商華域視覺科技（原上海小糸）、廣州小糸、大茂偉瑞柯、第二階供應商OLSA等。（編輯：郭萍英）1080702