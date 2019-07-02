降低對金融市場影響 資金專法內含央行條款防弊

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）立法院明天將進行境外資金匯回專法朝野攻防，財政部次長吳自心今天說，專法中訂有「央行條款」防弊，不會讓匯回資金一次全數兌換成新台幣，也明確禁止作為質借、擔保，以降低匯市或金融市場的動盪。

立法院臨時會院會明天將處理攸關拚經濟的「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」。吳自心今天出席「回流資金，再造產業成長契機研討會」，發表「資金匯回專法預期發揮之功能」演講。

吳自心說，國際反避稅、金融帳戶資訊交換浪潮，「藏富於（境）外」日益困難，去年美中貿易戰開打，使台商迫切須調整全球供應鏈，兩股壓力，再加上近期香港反送中，使原來停泊於香港的資金也思考移動，種種因素皆促使台商考慮將資金回流台灣。

吳自心指出，為此，政府也做了很多措施吸引資金回流，在稅務方面，雖然租稅並非影響廠商投資的唯一因素，但也是重要的一環，因此也陸續射出3箭，解除台商對資金匯回將被課以重稅的誤解。

首先，為台商提供客製化的稅務專屬諮詢服務，今年前6月累計已有230件諮詢案件；其次，首度針對個人海外資金課稅課稅原則發布解釋令；最後，推動海外資金專法。

吳自心強調，海外資金回來管道很多，不只有專法一條路，現行已匯回的台商資金，扣抵在國外已繳納的稅額後，實質稅率其實只有8%至10%。

外界擔心境外資金匯回專法可能不符亞太洗錢防制組織（APG）規定，吳自心也釋疑表示，6月12日已收到APG正式回覆，認為沒有洗錢資恐疑慮，可放心推動。

對外界擔憂的炒房、資金控管問題，吳自心解釋，專法很明確限制匯回資金不可進行不動產買賣，資金匯回放在專戶控管5年後，雖然可分3年解禁運用，但將會由央行控管，使其有秩序地流入，不會一瞬間都換成新台幣，影響金融秩序，且限制不能移作他用或作為質借、擔保，訂有所謂的「中央銀行條款」。

吳自心說，根據四大會計師事務所掌握，有許多台灣已經在等待專法通過後要將資金匯回，原本預估最少每年會有新台幣1333億元資金匯回，現在數字可望翻倍，盼能進一步提高國內投資率。（編輯：林沂鋒/林孟汝）1080702