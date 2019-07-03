信邦6月營收16.8億 連4個月創歷史新高

（中央社記者韓婷婷台北3日電）電子零組件廠商信邦6月合併營收新台幣16.8億元，月增3.62%，年增19.81%；已連續4個月改寫單月營收歷史高點紀錄，第2季也攀上歷史新高峰。

信邦第2季合併營收48.90億元，除為歷年同期高點紀錄外，也創單季營收歷史高點；累計上半年合併營收89.45億元，同樣為歷年同期高點。

信邦指出，6月合併營收成長，主要來自綠能、醫療及健康照護、汽車、通訊及電子周邊等產業銷售較5月增長所帶動。

從上半年各事業部表現觀察，醫療及健康照護產業，受惠運用領域的多元開發，產品線已從大型檢測設備，延伸至手術設備、監護設備、輔助設備、體外診斷設備及復健設備等領域，上半年度銷售較去年同期成長18.93%。

汽車產業受整體汽車產業停滯的影響，不過因產品應用領域的多元發展，今年上半年度銷售仍較去年同期微幅成長2.39%；信邦表示，汽車智能化是未來發展的趨勢，將朝輔助汽車駕駛更高層次領域深耕。

信邦為國際知名風力發電設備大廠，高階動力電纜連接線組及控制模組的主力供應商，以及太陽能微逆變器國際大廠，直流電與交流電接線組的主力供應商，受惠於風力設備需求的增加及客戶端滲透率的提升，以及微逆變器連接線組需求的增加，帶動上半年度銷售較去年同期成長47.50%。

工業應用產業部分，信邦長期深耕客戶端的需求，上半年度銷售較去年同期成長18.52%。通訊及電子周邊產業較去年同期微幅成長1.19%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售占集團營收77.02%；連接器及零組件銷售占22.98%。

在產業別的銷售分布，工業應用產業占29.08%；綠能及節能產業占28.52%；通訊及電子周邊產業占合併營收24.97%；醫療及健康照護產業占9.10%；汽車產業占8.33%。（編輯：李信寬）1080703