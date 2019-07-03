台指期閃崩逾500點 金管會：沒有胖手指

（中央社記者劉姵呈台北3日電）台指期今天開盤2分鐘閃崩逾500點，引發投資人恐慌，金管會表示，是短時間湧入大量賣單所致，並無「胖手指」事件，期貨市場運作正常，交易人權益未受影響。

期貨市場上午8時46分發生台股期貨暴跌，金融監督管理委員會表示，交易時間內即接獲台灣期貨交易所通報，並掌握期貨市場的交易狀況，經與期交所確認後，跌幅較大主要是因為短時間大量賣單進入市場，導致成交價持續下跌，並無市場擔憂的「胖手指」（指交易員按錯鍵）。

金管會表示，期貨交易為保證金交易，具高度財務槓桿特性，有一定風險，交易人應審慎評估自身資金及所能擔負的風險，隨時注意期貨市場行情變化，並妥善因應。

期交所也說明，8時46分01秒自10700餘點持續下跌，至8時46分07秒跌至10500餘點，並持續至8時46分09秒；8時46分09秒時，因有較大買賣委託進入，成交價及委託價下移至10300點上下。台股期貨動態價格機制的基準價因而下移至約10300點，該時點的買賣成交價落於此價位附近，因此才會形成較大跌點。

上次期貨閃崩狀況發生在2017年8月3日，被稱為「胖手指」事件，當天因為券商程式交易被觸發停損，導致連鎖反應，當天期貨市場開盤30秒內即殺到跌停板，從10328跌至最低9408點，該券商也認賠逾新台幣2000萬。

分析師也提醒，近年法人高頻交易及散戶程式交易的普及，很多觸發狀況都是程式邏輯自行啟動的連鎖效應，散戶交易者應避開開盤前2分鐘的時間，避免出乎意料的事件發生。（編輯：鄭雪文）1080703