AI綠能5G帶動需求 玻璃纖維產值有望續增

（中央社記者蔡芃敏台北5日電）玻璃纖維去年產值為新台幣157億元，創歷史新高，經濟部說，玻璃纖維今年前4月產值續增1.3%，加上發展5G通訊、人工智慧及離岸風電帶動需求，今年產值可望繼續增加。

經濟部統計處今天公布產業經濟統計簡訊，玻璃纖維產值去年創新高，達到157億元，年增13.7%。

統計處發言人王淑娟表示，玻璃纖維為重要工業用原材料，國內主要以生產玻璃纖維紗為主，也因具備極佳絕緣特性，是電路板重要基材之一，產值占整體玻璃纖維超過8成2；產值次高為玻璃纖維切股，約占9%，主要作為熱塑或熱固性塑料的增強材料，應用於航太、軍事、運輸、建材等產業。

王淑娟說明，玻璃纖維主要應用於電子業，全球電子業上半年受到景氣影響，多呈現衰退。不過，台灣玻璃纖維前4月產值仍逆勢續增1.3%，加上隨著5G通訊、伺服器產線擴增、人工智慧等應用擴展，將提振玻璃纖維需求。另外，受惠於政府推動離岸風電，要求廠商「國產化」，也將帶動玻璃纖維切股應用於風機葉片，作為增強材料。因此，統計處預估玻璃纖維今年產值可望繼續增加。

統計處說，由於生產技術與投資成本跨入門檻高，在民國106年時，玻璃纖維工廠僅有29家，逾6成集中於中、北部。不過，電子及通訊產品的規格不斷升級，電路板朝輕、薄方向發展，加上工業材料增強用途日新月異，促使廠商持續研發，以滿足應用端升級需求，在106年研發經費達6270萬元，較103年成長50.3%。

觀察台灣玻璃纖維出口情形，直接外銷比率約44%至51%，去年出口值2億美元，年增7.8%，美國為台灣主要出口市場，占34.9%，日本占10.3%排名第2，中國大陸第3，占9.7%，德國占7.0%，前4大合占61.9%。

統計處表示，廠商積極投入研發製造，提高產品品質深獲市場肯定，已與美、日簽訂長期供應合約，更以美國市場為主，占34.9%居首，較102年增加18.2個百分點。（編輯：黃國倫）1080705