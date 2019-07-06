遠東通訊園區2期帶動2千就業 明年初Google進駐

遠東新早年在板橋的廠區活化成為「台北遠東通訊園區」Tpark，第1期有電商龍頭Amazon進駐，第2期（如示意圖）1棟大樓出租給Google，另一棟由遠傳電信研發使用。（遠東資源開發提供）中央社記者韋樞傳真 108年7月6日

（中央社記者韋樞台北6日電）遠東新位於新北板橋的「台北遠東通訊園區」陸續完工，第1期已營運，有Amazon進駐，第2期一整棟大樓順利出租給Google，預計明年初交屋，與遠傳電信為鄰，估計創造2000個工作機會。

紡織一貫大廠遠東新在台灣擁有57萬坪土地，堪稱傳統產業界的大地主，原來的土地如今已成為轉型房地產的重要獲利來源。

遠東新表示，旗下主要的土地資產包括台北遠東通訊園區（Tpark）、台北市大安區遠企大樓，與新北市超高層大樓Mega Tower，以及五股1.7萬坪及桃園觀音1.4萬坪土地，價值非常可觀。遠東新還成立遠東資源開發公司負責活化既有土地資產，並繼續開發新土地資源，在彈性策略運用下創造更高的資產價值。

遠東新指出，目前開發重點中，約9萬坪的新北市板橋區「台北遠東通訊園區」Tpark分期開發，占地4000坪的第1期已完工營運，全球電商龍頭亞馬遜（Amazon）與新北市政府合作，進駐通訊園區，打造「新北市－亞馬遜AWS聯合創新中心」。

快要興建完工的是占地5000坪的第2期工程。遠東新透露，第2期為兩棟分別為10層和15層的大樓，其中1棟供遠傳電信IDC大樓使用，另1棟大樓全部出租給科技大廠Google研發使用，預計今年底到明年初完工交屋給Google裝潢，明年底正式進駐營運。

遠東新估計，第2期工程完工交屋後，園區內會新增數千位工作人員，將帶動住宅需求，因此也在通訊園區內與遠揚建設合建27層住宅大樓，基礎工程已完成，預計明年完工，將採邊建邊售。

遠東新強調，Google進駐通訊園區後，不但全力拓展「智慧台灣計畫」，還可串連鄰近新創及雲端產業資源，共同打造AI產業研發中心，預期未來「台北遠東通訊園區」將會引進大量科技人才就業機會，厚實新北市資通訊產業能量。（編輯：張均懋）1080706