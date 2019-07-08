北富銀延攬首位印度籍數位金融專才 開發商機

（中央社記者劉姵呈台北8日電）北富銀首度延攬印度籍金融專才、前菲律賓首都銀行信用卡公司總裁潘柏迪（Pradeep Pant）擔任數位金融總處總處長，專攻台灣、中國、香港、新加坡、越南等地FinTech服務。

台北富邦銀行今天宣布數位金融創新團隊再添強將，北富銀表示，首度延攬印度籍金融專才、前菲律賓首都銀行信用卡公司總裁潘柏迪擔任數位金融總處總處長，並於今天走馬上任。

北富銀總經理程耀輝表示，金融科技（FinTech）為金融業業者帶來巨大的變革與機遇，深刻瞭解客戶痛點、敏捷開發、快速整合資源成了金融業升級轉型的關鍵；而潘柏迪金融資歷20多年，一半時間在海外、一半時間在台灣，對亞洲市場脈動與新技術應用相當敏銳，也擅長整合與剖析數據資料。

程耀輝表示，希望借重潘柏迪的專才，為北富銀的金融科技創新能力注入新動能，激盪出更多的數位金融創新服務。

潘柏迪曾任菲律賓首都銀行信用卡公司總裁、花旗集團亞太區／區域信用卡行銷主管、花旗（台灣）信用卡業務主管、澳盛（台灣）個人金融暨私人銀行處總處長等，也有泰國、印度等跨國金融實戰經驗，曾引領澳盛以創新、優質的財富管理商品與服務，連續3年榮獲知名財經雜誌的「外商銀行類最佳財富管理獎」。（編輯：郭萍英）1080708