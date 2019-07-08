APP寄杯還能送朋友 超商咖啡業績看增1成

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）繼全家推出手機APP咖啡寄杯後，OK超商今天宣布「雲端咖啡」正式上線，未來消費者可以透過APP購入咖啡、線上寄杯、跨店領取，還可以轉贈朋友，業者預估將帶動咖啡成長1成。

超商插旗搶攻黑金市場早已不是新鮮事，除了推出優惠、咖啡豆升級，超商雙雄之一的全家超商更搶先業界推出手機APP預售服務，將咖啡寄杯方式升級，根據全家統計，咖啡去年營收達新台幣38億元，光是APP就貢獻11億元。

OK超商也不甘示弱，今天宣布「雲端咖啡」正式上線，消費者需先下載更新版APP，就可以在APP上購買OK Cafe，並利用APP線上寄杯，可跨店、分次領取。

OK超商指出，消費者還可以分享給好友，只要使用Line或簡訊即能轉贈，且送禮對象不限會員，受贈者憑簡訊、Line連結，就可以到門市兌換咖啡。

OK超商咖啡去年營業額達2億8000萬元，銷售900萬杯，業者預估推出APP後，將帶動咖啡整體業績成長1成。

OK超商說，為了慶祝雲端咖啡上線，從今天至10日，推出為期3天的限量活動，OKmall冰美式買20杯送21杯，限量5000組，售完為止；APP上線至今已超過百萬會員，後續將開放更多商品線上販售，並提供會員多元的獨家服務。

OK超商表示，目前有約900間門市，預估在年底要突破1000家，另外，也將加快OK mini智能便利店布局，目前約300個據點，預計今年將達500個據點。

另外，全家也積極經營會員，全家指出，會員APP有點數兌換、支付、商品預售等3大功能，全家將持續擴大點數使用範疇，可兌換民生消費品、精品家電，點數也可玩遊戲，未來會再推出各式遊戲，透過增加社群互動性，進而深化會員黏著度；統一超商則是追求穩定，先前指出不會跟進線上寄杯，不過，消費者仍然可以至單一門市，以紙本寄杯。（編輯：楊凱翔）1080708