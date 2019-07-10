6次強制協商 台糖量販大量解僱案圓滿落幕

（中央社記者張榮祥台南10日電）台糖量販事業部結束營業，5月展開勞資強制協商，台南市政府勞工局今天宣布，經過6次強制協商，台糖在勞資雙方體諒彼此立場下，台糖量販大量解僱案圓滿落幕。

台南市政府勞工局今天發布新聞稿指出，台糖量販大量解僱人數859人，強制協商主要內容，包括計時人員給予勞基法計算方式的資遣費加發1倍補償；勞務外包年資補償及依據人員任職年資長短給予定額補償；約聘僱人員除專案離退及6個月慰助金、全部人員給予1個月預告工資；懷孕即將臨盆員工加給新台幣6000元慰問金等。

勞資雙方今天協商再取得共識，也就是身分變更人員給予1個月薪給及全體約聘僱人員加給0.5個月薪給，也讓此案得以宣告落幕。

台糖量販事業部結束營業，影響全省逾800名員工，員工4月下旬成立台糖公司量販事業部企業工會，爭取自身權益，工會更於4月26日提出調解申請，訴請資方提高資遣等條件。

全案資遣勞工橫跨台中、雲林、台南、高雄、屏東等多個縣市，勞資雙方4月22日、23日及24日分6場次（5家量販店及事業部）自主協商破局，經勞動部指定台南市政府勞工局出任強制協商主政單位。（編輯：黃世雅）1080710