更多編輯台推薦新聞：
早安世界》顏正義散布假消息累犯 調查局調非主管職
早報

早安世界》顏正義散布假消息累犯 調查局調非主管職

富比世2019百大名人收入榜 泰勒絲57億元奪冠
娛樂

富比世2019百大名人收入榜 泰勒絲57億元奪冠

費德瑞納達爾雙雙晉級 溫網準決賽對陣精彩可期
運動

費德瑞納達爾雙雙晉級 溫網準決賽對陣精彩可期

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

遠東集團108年加薪3.3% 亞泥幅度大

最新更新：2019/07/11 11:20

（中央社記者韋樞台北11日電）遠東集團董事長徐旭東日前透露，遠東集團今年加薪約3.3%，其中亞泥去年轉投資優異，所以加薪幅度較大；遠東新則說年年都有調薪。

近期企業和公務員調薪議題再度被提及，國民黨總統初選參選人郭台銘甚至提及軍公教人員加薪不低於7%的說法。不過徐旭東10日受邀參加台星經濟聯席會議時透露，今年遠東集團平均調薪幅度約3.3%，但各事業體都有調薪的辦法，依行業的狀況和公司經營不同，各家加薪幅度都不太一樣。

徐旭東指出，集團中亞泥公司去年轉投資獲利情況不錯，因此調薪幅度高。亞泥公司表示，亞泥每年年初均會衡量公司經營獲利狀況，並依據個人前一年度的績效評核結果進行調薪，以及辦理晉升等相關作業，平均薪酬調幅有1%到3%。

紡織一貫大廠遠東新表示，遠東新沒有固定的調薪幅度，都是按個人及事業體先前的表現和經營狀況來決定，沒有齊頭式的加薪幅度，並且從不公布加薪幅度，若有加薪時均採到職日考核來加薪。

遠東新透露，根據公開資訊揭露，遠東新員工的年收入是新台幣92.5萬元，但其中包括千名外勞的薪水，若以台灣5000名員工，不計算外勞薪資，台灣籍員工平均年收入可以高達百萬元。

裕民航運的調薪方式則依照整個航運業、同業及個人績效後，今年平均調薪約3%到5%。

新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權在參加這項聯席會議時也提及，新加坡至今簽了36個自由貿易協定(FTA)，包括跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及歐盟與新加坡的FTA。徐旭東對此表示，台灣與他國簽訂FTA的速度真的要加快，要多下功夫，否則很難與國際企業競爭。（編輯：林興盟）1080711

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報