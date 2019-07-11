遠東集團108年加薪3.3% 亞泥幅度大

（中央社記者韋樞台北11日電）遠東集團董事長徐旭東日前透露，遠東集團今年加薪約3.3%，其中亞泥去年轉投資優異，所以加薪幅度較大；遠東新則說年年都有調薪。

近期企業和公務員調薪議題再度被提及，國民黨總統初選參選人郭台銘甚至提及軍公教人員加薪不低於7%的說法。不過徐旭東10日受邀參加台星經濟聯席會議時透露，今年遠東集團平均調薪幅度約3.3%，但各事業體都有調薪的辦法，依行業的狀況和公司經營不同，各家加薪幅度都不太一樣。

徐旭東指出，集團中亞泥公司去年轉投資獲利情況不錯，因此調薪幅度高。亞泥公司表示，亞泥每年年初均會衡量公司經營獲利狀況，並依據個人前一年度的績效評核結果進行調薪，以及辦理晉升等相關作業，平均薪酬調幅有1%到3%。

紡織一貫大廠遠東新表示，遠東新沒有固定的調薪幅度，都是按個人及事業體先前的表現和經營狀況來決定，沒有齊頭式的加薪幅度，並且從不公布加薪幅度，若有加薪時均採到職日考核來加薪。

遠東新透露，根據公開資訊揭露，遠東新員工的年收入是新台幣92.5萬元，但其中包括千名外勞的薪水，若以台灣5000名員工，不計算外勞薪資，台灣籍員工平均年收入可以高達百萬元。

裕民航運的調薪方式則依照整個航運業、同業及個人績效後，今年平均調薪約3%到5%。

新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權在參加這項聯席會議時也提及，新加坡至今簽了36個自由貿易協定(FTA)，包括跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及歐盟與新加坡的FTA。徐旭東對此表示，台灣與他國簽訂FTA的速度真的要加快，要多下功夫，否則很難與國際企業競爭。（編輯：林興盟）1080711