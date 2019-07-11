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臉書虛擬貨幣計畫 Fed主席踩煞車待專案研究

最新更新：2019/07/11 13:06

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天在國會作證時表示，臉書的虛擬貨幣Libra計畫，在嚴重關切問題未獲解決前「不能推進」。

鮑爾這席話對臉書計畫已形成壓力，也導致比特幣（Bitcoin）交易價格下挫。

鮑爾今天出席聯邦眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee），他告訴國會議員虛擬貨幣將引起「嚴重問題」。

他說，聯準會已組成「工作小組」，與政府相關部門和各國中央銀行協調，對臉書虛擬貨幣libra計畫所涉層面進行研究。

他表示，在檢討時「應謹慎且耐心以對，不能乍然付諸施行」。

6月下旬比特幣最高交易價格一度接近1萬4000美元，自6月18日臉書公布要推動Libra以來漲幅逾30%。

眾院金融服務委員會主席華特斯（Maxine Waters）表示，臉書的計畫引起外界對消費者、投資者、美國經濟與全球經濟有關隱私、交易、國家安全，以及貨幣政策的嚴重關切。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1080711

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