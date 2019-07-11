遠傳5G實驗室智慧應用 星國企業指名參觀

（中央社記者吳家豪台北11日電）遠傳電信今天表示，第15屆台星經濟聯席會企業成員指名參觀遠傳5G實驗室，對於現場展示的智慧路燈、智慧停車、全球資產追蹤等5G應用，留下深刻印象。

遠傳發布新聞稿指出，台星經濟聯席會議為中華民國國際經濟合作協會新加坡委員會主任委員徐旭東與星展集團控股公司主席佘林發共同主持，由佘林發率領新加坡工商聯合總會訪團來台，進行一週的參觀行程並出席聯席會議。

遠傳表示，本次會議針對金融、創新與海外投資、新科技等議題進行交流，而遠傳5G實驗室獲該會議企業會員指定為「新科技」參觀對象，證明遠傳5G深耕的成果已獲國際注目。

遠傳網路暨技術群執行副總經理饒仲華說，遠傳自5G先鋒隊成軍以來，透過合作夥伴在過去半年來於5G相關的垂直場域一步一腳印、不斷推出各項創新及應用。舉凡全台首座戶外場域3GPP R15 5G Option 3x 3.5GHz測試、全台首發5G數據通話測試、實現8K超高畫質即時串流等5G技術及應用皆與世界同步。

展望2019年下半年，遠傳表示，將全力衝刺頻譜競標與規劃，期望提供給客戶最佳的5G服務與體驗。

在影音產業方面，遠傳繼日前與國內新創公司Funique VR簽署合作備忘錄，近期更延伸觸角至擴增實境（AR）領域，與知名AR整合公司AccuAR簽署合作備忘錄，期望於5G正式商轉時，帶來全新的垂直應用。（編輯：鄭雪文）1080711