國銀分行連5年減少 ATM台數資安人才需求增加

（中央社記者劉姵呈台北11日電）金管會今天公布本國銀行實體分行家數連5年減少約63家，但ATM台數卻增加約2594台，實體分行雖逐漸被新科技取代，但分行對於資安及法遵人才需求很大。

根據金融監督管理委員銀行局會最新統計，到今年5月底止，分行家數降至3397家，自103年開始，已連續5年下降，5年來少掉63家，但自動櫃員機（ATM）裝設台數5年增加約2594台，統計今年5月底止有2萬9701台。

銀行局表示，在金融科技衝擊下，銀行分行家數雖減少，但ATM持續增加，且功能不斷擴大，實體分行部分雖被新科技取代，使得實體分行設立家數減少，但實體分行仍扮演關鍵角色，因此分行並未出現「驟減」狀況；從另一方面來看，本國銀行的就業人員從103年的14.1萬人，持續增加到去年底的15.1萬人，且資安、法遵人力需求很大。

另外，銀行局也公布，去年銀行申設分行家數多達32家，主要是因為有一家銀行一口氣申設15家分行，但後來因未符合申設分行標準，這15家申設案全部未獲准。

其中去年也有3家銀行申請被核准但至今因尚未設立，以致目前為止申設家數掛蛋，銀行局說明，很有可能是房東臨時反悔、競爭利基跟當時評估狀況不同或有的是涉及土地建物安全設施等原因，網路銀行是一個趨勢，銀行跟行員也都積極規劃轉型，金管會會盡量輔導與協助。（編輯：林沂鋒）1080711