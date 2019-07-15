台灣行動支付 26到35歲用戶成長幅度最大

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）台灣行動支付持續成長，一項調查顯示，26歲到35歲用戶成長幅度最高，用戶品牌忠誠度與通路自有品牌崛起，是未來兩個主要觀察方向。

資策會產業情報研究所（MIC）調查台灣行動支付用戶，顯示各年齡層用戶均成長，其中26歲到35歲用戶成長幅度最高，約14.7%、曾在台灣使用過的比例也最高，達到75.5%。

MIC資深產業分析師胡自立表示，台灣消費者對支付工具的使用偏好，已產生板塊遷移的現象，雖然信用卡付款仍是最多數人使用的付費方式，不過今年已有27.2%的消費者，願意優先選擇行動支付，相較2017年成長11.2%。

觀察台灣行動支付市場的未來發展趨勢，MIC指出，用戶品牌忠誠度與通路自有品牌崛起，是未來兩個主要觀察方向。

胡自立表示，台灣用戶已逐漸養成品牌忠誠度，業者須持續刺激用戶的使用頻率，包括加強優惠方案、安全性、通路等。同時，許多銷售通路開始推出「自有品牌」的行動支付服務，產生瓜分主流業者用戶的現象。

2018年自有品牌的滲透率約5.1%，到2019年上半年的滲透率成長至14.4%，包括悠遊卡、統一超商、全家超商與拍付國際等自有品牌。

胡自立分析，銷售通路自有品牌的優勢，在於新鮮感與會員制高回饋誘因，但是在未來1年到2年，想要擁有更多用戶，關鍵發展方向在於跨通路的會員整合服務。

觀察台灣行動支付品牌的使用情形，MIC調查顯示，消費者經常使用的前5個品牌包括LINE Pay、街口支付、Apple Pay、Google Pay與台灣Pay。

MIC調查用戶的消費頻率與消費金額，在調查期間，曾於近3個月內使用行動支付的「積極用戶」，有22.3%每月平均使用超過11次，相較2018年成長16.2%。

在消費金額部分，97.5%用戶的每次平均消費金額在新台幣1000元以下，但是高消費的比例有增加趨勢，單次最高消費金額在1000元以上的用戶，從2018年40.8%成長至2019年的49.2%。

MIC調查期間為2019年4月，有效樣本534份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負4.24%。（編輯：趙蔚蘭）1080715