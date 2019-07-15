六福強攻美食展 零售電商業績看漲

（中央社記者江明晏台北15日電）六福強攻美食展，今年銷售目標預估達新台幣400萬元；六福也將餐飲觸角延伸至家庭內，持續拓展冷凍即食料理，上半年零售電商即食料理業績全年上看2600萬元，助攻集團營運。

一年一度「2019美食展」將於7月26日至29日在台北世貿一館登場，六福旅遊集團統合旗下各單位資源，以天然選材、健康烹調、美味上桌、環境友善等4大主張為核心，推出多種餐券組合，並同步展開線上美食展，虛實整合齊力搶攻美食展商機。

六福看好，本波檔期上看新台幣400萬元，近年線上銷售力度強勁，預估今年線上銷售占比6成、線下銷售4成。

六福並參與由行政院農委會指導、由台灣農業跨領域發展協會（AMOT）執行的「溯源餐廳星級評鑑」，六福萬怡酒店成為五星飯店中唯一獲得最高三星溯源資格的餐廳。

六福旅遊集團將餐飲觸角延伸至家庭內，持續拓展冷凍即食料理，於美食展上預先展示即將開賣的新品「極黑和牛牛肉麵」、「南洋極品叻沙海鮮麵」、「本幫醃篤鮮高湯麵」，六福指出，今年上半年零售電商即食料理業績已破千萬元，全年上看2600萬元。

六福旅遊集團跨足飯店、遊樂園、野生動物園、餐飲、戲院等事業的企業集團，旗下有六福村、六福萬怡、關西六福莊、六福客棧等事業體。

其中，「起家厝」六福客棧在1972年開幕，今年3月初遞件申請危老重建，已取得台北市政府核准通過，預計將打造20層樓以上的商用大樓。六福初估，最遲明年4月提出建照申請。

另外，六福村主題樂園逢40周年慶，第一季總入園人次年增22%，暑假入園目標人次預估50萬，年增2成。全年入園總人次160萬的目標可望達陣。

今年成長力道強勁的六福萬怡酒店，受惠展覽挹注，帶動住房率爬升，全年目標約7成，力拚盡快達到全年損益兩平的目標。（編輯：李信寬）1080715﹍