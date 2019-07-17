渣打展望Fed月底預防性降息 後續快慢看經濟數據

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）渣打銀行今天發布第3季全球投資市場展望指出，主要焦點在於美國聯準會（Fed）預期將啟動「預防性降息」，資金浪潮可望持續推升風險性資產表現，相對美元將告別上升趨勢。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪預估，預估今年下半年Fed將預防性降息1至2碼，第1次降息時間最快落在本月底，是否進一步第2次降息，取決於下半年經濟數據表現。

劉家豪觀察，Fed降息不為「救市」，而是預防性降息，暫時讓經濟表現回穩，從過往預防性降息的經驗來看，下半年經濟若有改善，就未必需要如此快速再次降息。

劉家豪指出，與2008年金融海嘯時，各國前後相隔多年採取貨幣寬鬆不同，今年多數國家央行同時在營造寬鬆貨幣環境，5月紐西蘭央行率先降息，6月澳洲央行跟進，Fed最快7月底降息，預計下半年墨西哥、印度、巴西等新興國家也有可能跟進。

劉家豪認為，當全球央行都在「放水」，帶來的資金行情可望推升風險資產表現，例如股市、黃金及政府債券等。

相對之下，劉家豪認為，下半年國際美元將告別上升趨勢，預期美元在1至3個月內、甚至半年至1年內都將走弱；美元計價的新興市場政府債券，及美元定價的國際商品價格，如黃金等，預期都會是美元偏弱的受惠者，建議可適度納入投資組合之中。（編輯：李信寬）1080717