同欣電下半年業績看揚 股價衝18個月高點

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）同欣電今天早盤走勢強勁，最高來到131元，大漲7.3%，是去年1月下旬以來波段高點。法人預期同欣電下半年業績可望逐季上揚，混合訊號模組產品比重可望衝第一大。

展望下半年，法人預估同欣電第3季和第4季業績可望逐季上揚。

在新產品布局，法人表示，同欣電在醫療超音波感測器有機會提前到今年第4季生產。若醫療超音波感測器出貨成長，預期今年第4季或今年全年，相關客戶有機會躍升成為第一大客戶，混合訊號模組產品也可能變成第一大產品，也可望帶動同欣電毛利率表現。

觀察四大產品線今年表現，法人指出同欣電今年LED照明用陶瓷基板受美中貿易戰影響、加上中國車市疲弱，預估出貨下滑，混合訊號模組產品成長強勁，射頻包括光纖模組和低軌道衛星產品穩健，影像產品小幅成長。

展望今年資本支出，同欣電先前表示大約在新台幣9億元到10億元之間，部分投資在超音波感測器、低軌道衛星等新興產品。

同欣電自結6月合併營收新台幣5.53億元，較5月6.32億元減少12.4%，比去年同期5.61億元減少1.37%。同欣電第2季自結合併營收18.22億元，較第1季16.15億元增加12.8%，是近3年同期高點。（編輯：林興盟）1080718