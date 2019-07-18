今年經濟成長率 韓央行下調預期至2.2%

（中央社記者姜遠珍首爾18日專電）韓國銀行（南韓中央銀行）今天將2019年南韓經濟成長預期從之前的2.5%下調至2.2%，同時將基準利率從1.75%下調至1.5%。

南韓聯合新聞通訊社報導，如果韓國銀行的預期成真，則南韓經濟成長率將跌至金融危機爆發後的2009年（0.8%）以來最低水準。

報導說，韓國銀行總裁李柱烈今天在記者會上就下調經濟成長預期的原因表示，上半年出口和投資形勢不如預期，前景也不樂觀。

具體來說，設備投資成長預期從0.4%下調至-5.5%；建設投資成長預期從-0.3%下調至-3.3%；民生消費成長預期從2.5%下調至2.3%；貨物出口成長預期從2.7%下調至0.6%。

韓國銀行預測，今年的國際收支經常帳可望順差，但規模將低於先前預測的665億美元，為590億美元。

韓國銀行認為南韓經濟的不確定性較大，表示中美貿易談判達成協議會是經濟上行因素，但全球貿易爭端加劇、日本持續限制出口則是下行因素。

報導說，考慮到最近南韓經濟結構發生的變化，韓國銀行重新分析潛在成長率後估測2019-2020年的南韓潛在成長率為2.5至2.6%，較之前下調0.3個百分點。（編輯：郭中翰）1080718