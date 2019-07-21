指標企業第3季營收正向 法人看好電子股重拾強勢

法人表示，以市場低庫存和美中貿易戰暫趨緩來看，下半年電子業有望重拾強勢。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞台北21日電）市場押注美國聯準會（FED）7月底降息，及指標企業對第3季營收的正向，定調市場對下半年半導體業樂觀。法人表示，以市場低庫存和美中貿易戰暫趨緩來看，下半年電子業有望重拾強勢。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，隨著美股財報週登場，即使美股財報第2季缺乏亮點，但在美國聯準會降息預期、續唱鴿派言論支撐下，資金效應帶動美股轉強，加上華為事件告一段落，干擾降溫，以及重要權值股釋出基本面轉佳的訊息而支撐台股。

廖哲宏指出，企業第2季財報表現影響行情有限，主因是受關注的美國指標企業先前已下修第2季財報預期，而台股指標企業正向預期第3季營收，則定調市場樂觀看待下半年半導體業，就低庫存的角度與美中貿易戰現況，下半年的電子股有機會重拾強勢。

面對市場押注美聯準會7月底可能降息帶來的樂觀氣氛。廖哲宏分析，投資人要留意預期落差可能帶來的市場波動外，同時必須體認，降息預期是目前經濟數據與企業盈餘不佳的大盤上漲動能之一，但貿易戰才是市場波動的主要來源，且貿易戰的影響力高於降息。

此外在指標型企業法人說明會陸續登場，雖然表現各有不同，廖哲宏指出，企業領先者相對產業追隨者較有機會獲取較佳利潤；部分企業的接單情勢有利週邊供應鏈，但不可擴大解讀為全族群都受惠；在投資上仍應該依股價位置、產業地位擇優布局。包括5G、先進製程、享有中國進口半導體替代利多的業者最值得留意。

日盛首選基金經理人楊遠瀚也建議，投資人觀察產業族群重點是看下半年有無上升動能，搭配題材相對較有表現，但因熱門題材股評價普遍較高，必須謹慎看待，電子股可關注伺服器概念族群。

楊遠瀚指出，今年是全球5G元年，各國建置5G腳步比業界預期快，引爆關鍵零組件需求，尤其滿足5G高速傳輸特性需求的載板、散熱等關鍵零組件需求大增，相關族群可關注；傳產族群則以紡織、生技、健身相關動能較強，短線來看，經濟數據及Fed偏鴿支撐盤勢，但美國總統川普仍是未爆彈，短期仍是多空交錯，盤面會類股輪動。（編輯：黃國倫）1080721