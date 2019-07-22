刷卡加油竟挨告盜刷 中信銀與中油：盡速查明原因

（中央社記者劉姵呈、蔡芃敏台北22日電）台中有民眾到加油站刷卡，事後卻接到通知誤刷到前一位消費者的信用卡，遭到提告，中國信託銀行今天就此回應，已將該筆消費列為爭議款，會盡速查明發生原因。中油表示，兩位車主僅需負擔自己的油錢。

金融監督管理委員會回應，收單行是中信銀，等待中信銀做後續了解，釐清發生原因，是否為刷卡設備機器或是其他原因造成，再作進一步檢討與改善。

根據媒體報導，台中市羅姓女子日前在中油直營加油站加油，數天後警方通知她變成盜刷信用卡的詐欺被告，根據警方調查，羅女之前到加油站刷卡付款時，誤刷到上一位加油的張姓男子信用卡。張男為保障自身權益，向羅女提告。

由於2位持卡人都是刷中國信託銀行信用卡，中信銀表示，在釐清先刷卡消費的持卡人扣款疑義後，已於第一時間協助客戶將該筆消費列為「爭議款項」，客戶不須負擔該筆款項。

有關爭議款項，當持卡人使用信用卡支付交易款項後，在交易清算日前或預定期間未收到商品、服務等情況下，持卡人可以在120天內向發卡銀行提出取消扣款，也可向發卡銀行提出交易爭議申請，並附上相關文件讓銀行進行評估。

中信銀說明，對於客戶已離開加油站，信用卡卻仍遭扣款，已聯繫該加油站，盡速查明當時刷卡情況，目前仍在等待設備廠商釐清原因。

中油發言人方振仁說，這是單一個案，目前已交由警方調查，至於是機器、系統或人為操作出問題，還有待警方釐清。

方振仁表示，為了維護消費者權益，已經完成補刷退，兩位車主僅需負擔自己的油錢。

金融消費評議中心提醒，發現信用卡被盜刷，應盡速向發卡銀行提出疑義，一般來說，銀行有提供刷卡超過一定金額即發送簡訊至持卡人手機的服務，提醒民眾可以多利用網路銀行查詢，並多注意每期帳單，確保自身權益。（編輯：楊玫寧）1080722