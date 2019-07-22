不景氣影響勞動市場 製造業就業人數連5月下滑

（中央社記者潘姿羽台北22日電）景氣擴張力道趨緩，勞動指標也出現端倪，主計總處統計指出，製造業就業人數已經連5月走跌，且6月的失業者中，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者（關廠失業）達10.6萬人，為近16個月的高點。

主計總處今天發布6月經季節調整後的失業率為3.74%，終止連3個月上升，較5月下降0.01個百分點。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，勞動市場已受景氣趨緩影響，然而，前幾個月季調後失業率上升，幅度並不大，6月轉呈下跌，顯見勞動市場受影響的程度沒有進一步惡化。

不過主計總處最新調查顯示，仍有2項數據可看出勞動市場持續受到不景氣波及，一是製造業就業人數今年以來持續走跌，上半年平均就業人數為306.7萬人，較去年同期減少9000人。

潘寧馨說明，製造業與景氣的關聯性較高，今年1至6月，製造業就業人數持續走跌，多半還是受到景氣擴張力道趨緩影響，但減少的幅度不算太大。

另外，據主計總處統計，6月失業人數為44.5萬人，較上月增加8000人，其中因「工作場所業務緊縮或歇業」而失業者，也就是俗稱的關廠失業者維持10.6萬人，與上月持平，但為2018年3月以來、近16個月的高點。（編輯：鄭雪文）1080722