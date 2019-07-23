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首頁 / 證券

台股獲利了結賣壓出籠 收盤漲2.73點

最新更新：2019/07/23 14:04

（中央社記者潘智義台北23日電）費城半導體指數轉強，台北股市今天由電子股領軍，早盤一度逼近11000點，但盤中獲利了結賣壓出籠，指數一度翻黑，收盤仍力守平盤之上，小漲2.73點。

加權指數終場收在10947.26點，小漲2.73點，漲幅0.02%，成交值放大為新台幣1263.24億元。8大類股當中，電子、泥窯、塑化類股上漲，金融、造紙、食品、紡織類股下跌。

蘋概3大指標股晶圓代工龍頭台積電收在平盤價264元，光學鏡頭供應商大立光也收在平盤價4225元，即將除息的鴻海收在80.9元，小漲0.37%。

台泥收在45.05元，上漲0.33%。亞泥收在46.8元，漲0.97%。台塑收在103.5元，上漲1.47%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，電子股在盤中創波段新高後，出現漲多換手，投資人獲利了結的現象，所以指數隨電子股開高走高之後，又震盪走低，短線若暫時整理，只要不破5日均線約10877點附近，偏多格局未變，逢低仍可買進。

簡伯儀指出，短線資金輪動快速，電子股漲多在盤中拉回，增加選股難度，即便電子股仍可能續漲，但也可能先漲後跌，整理之後再漲。短線仍可觀察5G、散熱族群，進入旺季的食品股，及有生技月題材的生技股。

他認為，指數能否站上11000點「萬一關卡」不是重點，因為趨勢仍然偏多，但費城半導體轉強，帶動電子股上漲後，獲利了結賣壓出籠，指數震盪下選股必須謹慎。（編輯：黃國倫）1080723

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