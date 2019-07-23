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工業生產指數減幅縮至0.39% 下半年有望回正

最新更新：2019/07/23 17:49

（中央社記者廖禹揚台北23日電）經濟部統計處今天公布6月工業生產指數107.02，年減0.39%，減幅較5月的2.58%大幅縮減，統計處看好下半年有機會回復正成長態勢，但仍須關注美中貿易戰等不確定因素。

6月工業生產指數107.02，其中製造業生產指數106.78，年減0.61%，累計第2季較去年同期分別減少0.58%及0.64%。統計處副處長王淑娟指出，第2季減幅較第1季明顯收斂，主要動力來自唯二較去年呈現正成長的電子零組件業，以及電腦、電子產品及光學製品業。

電子零組件業6月年增2.81%，結束連續6個月的負成長，主因積體電路表現較去年同期大增9%，王淑娟表示，主要是有大廠第1季訂單遞延，加上高品質、高單價的高階製程晶圓代工接單表現較多所致，不過，高階製程包含手機、高階繪圖晶片、處理器等多種產品，目前尚未看到手機新品拉貨潮出現。

電腦、電子產品及光學製品業則年增23.18%，連續9個月雙位數成長。機械、化學原材料、基本金屬、汽車及其零件業等傳統產業，則多受到國際原物料價格維持低檔或需求疲弱影響，皆呈現負成長。

展望未來，王淑娟表示，今年前2季製造業減幅已大幅收斂，7月有機會轉為正成長，但仍先保守估計持平；而觀察去年下半年以來走勢，王淑娟指出，去年下半年開始因美中貿易戰影響逐漸走弱，基期相對較低，若製造業表現逐季回升，下半年有機會回復正成長態勢，但美中貿易戰發展太難預測，還是有不確定性存在。（編輯：鄭雪文）1080723

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