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6月零售餐飲營收創同月新高 內需溫和成長

最新更新：2019/07/23 18:32

（中央社記者廖禹揚台北23日電）零售業及餐飲業6月營業額同創歷年同月新高，經濟部統計處指出，今年第2季在高基期狀況下仍有3.9%成長，顯示不錯的成長力道，下半年預估將維持溫和成長。

經濟部統計處今天公布6月批發、零售及餐飲業營業額，其中零售業營業額3113億元，年增4.5%，餐飲業營業額686億元，年增5.1%，都是歷年同月新高。

統計處副處長王淑娟表示，近期內需好轉因素包括薪資提升、來台旅客增加、減稅政策等，使國人消費動能提升，在去年第1、2季分別有4.2%及3.4%成長的高基期狀況下，今年第2季仍有3.9%漲幅，加上去年下半年基期降低，預估目前成長力道能維持至今年下半年。

統計處預估，零售業7月年增2%至5%，餐飲業年增3%至6%。

批發業則受到美中貿易戰影響，市場轉趨保守，加上記憶體等相關電子零組件、鋼材及石化原料價格滑落，6月營業額8344億元，年減6%，上半年累計年減3.4%。

其中記憶體價格近期雖因日韓貿易戰有推升效果，但仍不容易超越去年同月正處於漲勢的水準，是否可能轉正，仍待觀察整體需求。

王淑娟表示，批發業下半年表現預估將維持在低檔，原因包括電子零組件價格無法大幅拉升，國際原物料價格也維持在低檔。

此外，去年7到10月美中貿易戰仍在初期觀望階段，且有部分業者提前拉貨，使價格維持在高檔，基期較高，統計處預估，批發業7月營業額可能較去年同月減少6%至9%。（編輯：鄭雪文）1080723

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