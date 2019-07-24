英國首相換人 基金業：留意英鎊走勢

（中央社記者潘智義台北24日電）基金業者富達國際表示，雖然英國首相換人，但英國脫歐協議走向尚未明朗化，不確定情況仍持續，維持對英國市場中立看法，投資人可留意對無協議脫歐議題極敏感的英鎊走勢。

英國前外相強生（Boris Johnson）23日當選保守黨黨魁，同時也是新任首相，他承諾將會完成脫歐、團結英國。

富達國際指出，強生成為英國保守黨黨魁，讓這場漫長的領袖爭奪戰畫下句點，但強生在脫歐議題的決策空間，與前任並無太大不同。因此，投資英國將持續把重點擺在英鎊上，英鎊兌歐元及兌美元在7月大幅貶值，英國股票也因而較同類型投資標的相對便宜。

富達國際認為，英國脫歐過程與結果將取決於強生對於自己的政治力量有幾分把握，他支持英國脫歐，為他帶來右派陣營以及工黨支持脫歐的選票；他的個人背景又能夠掌握保守黨內絕大多數的核心票倉，但關鍵在於他是否能夠維持魅力不墜。

富達國際表示，英國股市相對於同類型資產而言，擁有優勢，在新一波無協議脫歐公投的情境假設下更是如此。

富達國際評估，強生的反親歐觀點很出名，但他並不屬於意識形態上堅決反對脫歐協議的強硬脫歐派，他雖然不認同協議中的部分條款，但他聲明必要時將會妥協，並最終投票支持「協議」脫歐。

另外，強生曾誓言要在10月31日前脫歐，但富達國際認為，以他一貫的誇張言論作風來看，這未必會成真。協商過程中，歐盟和英國都可能讓步。（編輯：楊玫寧）1080724